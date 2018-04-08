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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siirt'teki konuşmayla bize cezaevinin yolunu gösterdiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirtliler'e seslenerek, "Hatırlıyorsunuz değil mi?

Ahmet ÜN- Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirtliler'e seslenerek, "Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki konuşma ile cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık? Bir şiir okumuştuk. Bu şiir, Milli Eğitim'in onayından geçmiş şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve çıktık. Partimizi kurduk ve 16 yıl tek başımıza iktidar olduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Siirt'e geldi. Erdoğan, kongrenin düzenleneceği kapalı spor salonu önünde toplananlara hitap etti. 2019'un başka bir yıl olacağını ve yeniden diriliş hareketini başlattıklarını belirten Erdoğan, "Bugün Siirt’te 6'ncı Olağan Kongremizi yapıyoruz ve sizlerle bu coşku içerisinde bu kongreyi yapmak bizleri mutlu ediyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt’te o konuşma ile ne yaptılar? Cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık? Bir şiir okumuştuk ve bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. İçeriye girdik, çıktık. Partimizi kurduk ve partimizi kurduktan sonra 16 yıldır iktidar olduk. Damadı olduğum Siirt’te soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Bak, kızınızı üzmeyin ona göre" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTLERİNE PRİM VERMEYECEĞİNİZE İNANIYORUM'
Kardeşlerin arasına fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt Üniversitesi'ne 1,5- 2 yıl içinde tıp fakültesi kurulacağını da açıkladı. Kentte kayyumların iyi çalıştığını belirten Erdoğan, Siirtlilerin terör örgütlerine prim prim vermeyeceğini inandığını dile getirerek, şunları söyledi:
"Değerli kardeşlerim, kardeşler, kardeşleri Allah için sever ve o sevgiyi kimse alıp, götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için kardeşlik istemiyoruz, Allah için severiz. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizler Siirt’te neler yapmadık ki? Size müjde veriyorum. İnşallah Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1,5- 2 yıl içinde tıp fakültesi kuruyoruz. YÖK'ten geçti. Eğitim araştırma hastanesi üniversitemizin bir fakültesi olacak. Artık Siirtli, sağa sola gitmeye gerek kalmayacak. Öyle ise daha çok çalışacağız. Sizler de bizi mahcup etmeyeceksiniz. Yok PKK imiş, yok şuymuş; bakmayacağız, dik duracağız. Ben artık Siirtli kardeşlerimize bu terör örgütlerine artık prim vermeyeceğine inanıyorum. Kayyum kardeşlerimiz iyi çalışıyor. İnşallah, buralara kardeş belediyeler atadık. İnşallah daha güzel olacak. Yeter ki bu yılda beraber yürüyelim."

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