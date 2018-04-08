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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siirt'teki konuşmayla bize cezaevinin yolunu gösterdiler (Ek)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

'2019'DA TÜRK SİYASİ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİ VAR' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6'ncı Siirt İl Olağan Kongresi'nin düzenlendiği salonda büyük coşkuyla karşılandı.

'2019'DA TÜRK SİYASİ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6'ncı Siirt İl Olağan Kongresi'nin düzenlendiği salonda büyük coşkuyla karşılandı. Kongrede partililere hitap eden Erdoğan, 'Siirt’in eniştesi' olmanın gururunu hep yaşadığını ve yüreğinde hissettiğini söyledi. Meclis'te Siirt’i temsil etmekten her zaman onur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. Buradan yola çıktık ve ilk seçimde yüzde 85 ile bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Elbette biz 16 Nisan halk oylamasında Siirt’ten çok farklı sonuç bekliyorduk, maalesef olmadı. İl genelinde 'evet' oyları yüzde 48'de kaldı. 2019 seçimleri var. Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimleri var. Elde ettiğimiz kazanımların devamı için 2019 adeta bir milat olacaktır. Türkiye, 2019 alacağı kuvvet, cesaret ve öz güvenle 2023'e yürütecektir. Buna hazır mıyız? Bu zorlu yolculukta Siirtli hemşehrilerime çok görevler düşüyor. 2019 seçimlerinde Siirt’ten bu şehrin tarihine ve kültürüne şanına yakışır bir tablo bekliyoruz. Tillo ve Şirvan gibi diğer bütün ilçelerimizi de 2019'da sandıkların patlatmasını arzu ediyoruz. Siirt, tekrar milli iradenin kutup yıldızı yapacağız. Yol gösteren şehirleriniz biri haline getireceğiz. Ben bir söz almak istiyorum, buna hazır mıyız? 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mısınız?"

'AFRİN'DE 4 BİN 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Konuşması sık sık ‘Biji serok Erdoğan’ sloganlarıyla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi kuracaklarını yineleyerek, kadınlardan ve gençlerden yapılan hizmetleri kapı kapı dolaşıp, anlatmalarını istedi. İstismar ve gerilim siyaseti yapmadıklarını da vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin menfaatini ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam ettik, çalıştık ve çabaladık. Gençler, tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi? İbret alınmayan, ders çıkarılmayan tarih ise tekerrür eder. Gençler beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bizler sadece Allah’ın huzurunda eğildik, onun için beraber yürüyeceğiz. Bak 'Fırat Kalkanı Harekatı’nı gördük, arkasında Afrin harekatını gördük. Afrin'de, hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Irak’ta, Zaho'da, orada etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu, yurt içinde ise 154. Nereye kaçarsanız kaçın, nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız. Biz Siirt’in huzurunu bozanları kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Yeter ki Siirt dimdik ayakta dursun. Bizden önce gerçekten yönetenler hiç mi hiç geçmişten ibret almadılar. Kimi ama beceriksizler kimi zaman vizyonlarından dolayı milletimize ağır şeyler bıraktılar. Ana muhalefetin başındaki zat, o zaman neydi? SGK'nın genel müdürüydü. Bu zatın da katkı sunduğu bir düzenleme ile 34- 35 yaşındaki insanlara emekli olma hakkı tanınıyordu. Yüz binlerce vatandaşımız emekliye sevk edildi. Peki vizyonsuz siyasetçiler ile günü kurtarmaya çalışanların faturasını kim ödeyecek? Biz ödedik, halen de ödüyoruz. SSK'ya bağlı hastaneler pislik içinde yüzerken, bu zat rahmetli Savaş Ay'ın programında pişkince gülümsüyordu. Hastaların sırf borcunu ödeyemediği için rehin alındığı. Yahu ölü rehin alınır mı? Bunlar ölüyü bile rehin aldılar. Ne yaptıysak hangi adımı attıysak sadece ve sadece milletimizin geleceğini ülkemizin için yaptık. SSK'yı batıranların istismar siyasetine prim vermeden gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. 2023 hedefine ulaşabilmemiz için ülkemizi inşallah 2 kat daha büyütmemiz gerekir."

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE AKAN PARALAR ŞİMDİ HİZMET OLARAK DÖNÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanı bölücü örgütlere bırakmadan, hedeflerine yürüdüklerini vurguladı. Erdoğan, "Bir dönem kan ve çatışmalar ile hatırlanan şehirlerimiz, bugün kültür ve turizm ile hatırlanıyor. İşte Siirt’e olduğu gibi bir dönem bölücü terör örgütüne akan paralar şimdi ise hizmet ve eser olarak dönüyor. Bölgede yaşayan kardeşlerimizi, teröristlerin ve terör elemanların karşısında selam duranlara asla izin vermeyeceğiz. Adı, sanı, unvanı, makamı ne olursa olsun hiç kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Kim bu vatana ihanet ediyorsa karşısında devleti bulur, yargıyı ve güvenlik güçlerimizi bulur. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, aracını sokak çetelerine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir. Bu milletin tek kuruşunu dahi bölücü terör örgütüne gitmesine izin vermeyiz. Biz mesleğe bu şekilde yaklaşıyoruz. Milletin emanetini namusumuz bilip kuruyoruz" diye konuştu.

'MADEM Kİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞISINIZ BİZİM YANIMIZDA OLACAKSINIZ'

Siirt'te 15 yılda 6,5 katrilyonluk yatırım yaptıklarını, Siirtli çocukların okula gidebilmesi için ailelerine 187 trilyonluk eğitim desteği sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Ilısu Barajı'nı teröristler istemiyordu; çünkü baraj, onların geçişlerini etkiliyordu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda mevcut Siirt Havaalanı pisti uzatılarak, iyileştirilerek, yeniden düzenliyoruz. Bu yaz mevsiminde seferler başlayacaktır. Geçtiğimiz 15 yılda Siirtli çiftçilerimize 436 trilyon lira tarımsal destek verdik" dedi.

Terörle mücadele konusunda Avrupa'nın tutumunu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar, saldırdıkça biz daha çok kenetleniyoruz. İstedikleri neticeleri almayınca kuduruyorlar. Olmadık yerde, olmadık bahanelerle saldırıyorlar. Bize destekleyecekleri yerde, terör örgütünün ağzıyla konuşuyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yürümekten çekinmiyorlar. Ondan sonra kalkıyor, bana akıl veriyor. O aklı sen kendine sakla. Madem ki terör örgütlerine karşısınız bizim yanımız olacaksın. Biz bu iki yüzlülüğe, bu insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz stratejiyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu mücadele içinde bize destek olanlara teşekkür ediyoruz; ancak karşımıza geçip, terör ağzı ile konuşanları ise 'Cehennem olsun, gitsin' diyoruz" diye konuştu.

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