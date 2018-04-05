Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Zoran Markovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Markovic’in, eşi ve oğlu ile mahiyetindeki elçilik çalışanlarını takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.