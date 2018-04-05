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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic’i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Zoran Markovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Zoran Markovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu takdim etti. Büyükelçi Markovic’in, eşi ve oğlu ile mahiyetindeki elçilik çalışanlarını takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Büyükelçisini kabul etti

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