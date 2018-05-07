HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile baş başa görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 17:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye’de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’i resmî törenle karşıladı. Türk ve Sırbistan bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, daha sonra baş başa görüşmelerini ve Yüksek Düzeyli İş Birliği oturumunu gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Gündeme bomba gibi düşen iddia!Gündeme bomba gibi düşen iddia!
Erken seçim öncesi sürpriz gelişme! Erken seçim öncesi sürpriz gelişme!
HDP seçim şarkısını paylaştı!HDP seçim şarkısını paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı’ndan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde flaş açıklama

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.