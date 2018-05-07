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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i resmi törenle karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

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