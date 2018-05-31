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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz."


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