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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizler istihdam seferberliği için çağrı yaptığımda hiç tereddüt etmeden elinizi taşın altına koydunuz ve 1,5 milyon işsize, iş imkanı sağladık. Ama bunu devam ettirelim diyorum. Aynen devam."

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizler istihdam seferberliği için çağrı yaptığımda hiç tereddüt etmeden elinizi taşın altına koydunuz ve 1,5 milyon işsize, iş imkanı sağladık. Ama bunu devam ettirelim diyorum. Aynen devam."


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