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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütünün belini kırdık."


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