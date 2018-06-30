Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları dün 24 Haziran seçimleri gündemiyle toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlere dair görüşleri alıp değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin "Seçim sonuçlarıyla ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazandık. Seçimden de birinci parti çıktık. Ortada elbet bir başarı var ancak oy kaybının iyi irdelenmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Partinin oyu neden böyle çıktı bakmamız gerek” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu konuyu yerel seçime bağladığı da kaydedilirken, “Kongre sonrası tüm analizlerimizi de yaparak yerel seçim çalışmalarına hız vereceğiz. Tüm gücümüzle buna odaklanacağız” dediği bildirildi.

GİZLİ OYLAMA YAPILDI



MKYK toplantısında TBMM Başkanlığı ile ilgili gizli oylama da yapıldığı öğrenildi. Oylama sonuçlarını Erdoğan MKYK üyeleri ile paylaşmazken, “Sonuçlar bende kalacak, sizlerle paylaşmayacağım. Meclis’te de bir istişare sürecinin ardından adayımızı açıklayacağız” dedi.