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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 08:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK toplantısında seçimlere ilişkin, “Seçimden de birinci parti çıktık. Ortada elbet bir başarı var ancak oy kaybının iyi irdelenmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Partinin oyu neden böyle çıktı bakmamız gerek” dedi. Toplantıda ayrıca Meclis başkanlığı için gizli oylama yapıldı. Erdoğan'ın oylamaya ilişkin “Sonuçlar bende kalacak, sizlerle paylaşmayacağım" ifadesini kullandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları dün 24 Haziran seçimleri gündemiyle toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlere dair görüşleri alıp değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin "Seçim sonuçlarıyla ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazandık. Seçimden de birinci parti çıktık. Ortada elbet bir başarı var ancak oy kaybının iyi irdelenmesi, analiz edilmesi gerekiyor. Partinin oyu neden böyle çıktı bakmamız gerek” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın bu konuyu yerel seçime bağladığı da kaydedilirken, “Kongre sonrası tüm analizlerimizi de yaparak yerel seçim çalışmalarına hız vereceğiz. Tüm gücümüzle buna odaklanacağız” dediği bildirildi.

GİZLİ OYLAMA YAPILDI

MKYK toplantısında TBMM Başkanlığı ile ilgili gizli oylama da yapıldığı öğrenildi. Oylama sonuçlarını Erdoğan MKYK üyeleri ile paylaşmazken, “Sonuçlar bende kalacak, sizlerle paylaşmayacağım. Meclis’te de bir istişare sürecinin ardından adayımızı açıklayacağız” dedi.

YEMİN 7 TEMMUZ

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, MKYK ve MYK’da YSK’nın 5 Temmuz’dan önce 4 Temmuz tarihinde açıklama beklentisi oluşurken, kurmayların 7 Temmuz’da milletvekillerinin yemin edeceği, 8 Temmuz’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin edeceği takvim üzerinden çalışma yapıldığı öğrenildi. Erdoğan’ın 8 Temmuz'da yemin ettikten sonra 9 Temmuz Pazartesi günü AK Parti grubunu toplayacağı, bu toplantıda da hem TBMM Başkan adayının hem de şu anda Başbakan Binali Yıldırım’ın yürüttüğü AK Parti Grup Başkanı'lığı görevine bir ismin seçileceği bildirildi.

KKTC VE BAKÜ PLANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 11-12 Temmuz’da Brüksel’deki NATO zirvesi öncesinde 10 Temmuz tarihinde gelenekselleşen KKTC ziyaretini yapması bekleniyor. Erdoğan’ın aynı gün daha önce yaptığı “Söz seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım” açıklaması nedeniyle KKTC’den Bakü’ye geçebileceği de ifade ediliyor.

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