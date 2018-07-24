Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük sürenin düşmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Bedelli askerlikteki 21 günlük süre sosyal medyada hala tartışılıyor. Bu sürenin düşmesi gibi bir ihtimal var mı?" sorusuna Erdoğan, "Tartışılır, bir şey yok. 21'den aşağı düşme yok, 21. 28 malum 21'e düşürüldü, bunu yaptık. Ayrıca süre olarak da yaş noktasında asgari 25 yaş ama azamisi 38 olarak ifade edilmişti. Şimdi 38'i kaldırıyoruz, önü açık." karşılığını verdi.

Askerlikteki bakaya olayını tamamen kaldırmak istediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Orada da öyle bir sınır olmayacak. Ödemesini yapanlar da çürük noktasında da böyle bir engelle karşı karşıya olmayacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir daha bedelliye ihtiyaç kalmayacak mı?" sorusu üzerine, "İhtiyaç kalmayacak şekilde o düzenleme de yapılıyor." dedi.

"Zorunlu askerlikte bir değişikliğe mi gidilecek?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Zorunlu askerlik... Bu millet dedi ki asker..." ifadesini kullandı.