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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptım; Yüreğiniz yetiyorsa buyrun, biz arşivlerimizi açıyoruz, varsa sen de arşivini aç."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sözde Ermeni soykırımı iddiasında bulunanlara sürekli bu çağrıyı yaptım; Yüreğiniz yetiyorsa buyrun, biz arşivlerimizi açıyoruz, varsa sen de arşivini aç."


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