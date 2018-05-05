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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik, artık onlara üyeliğimiz filan da yok ama buna r

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "S&P diye bakıyorsunuz bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil haddini. Türkiye nerede siz nerede? Zaten biz bunları dehledik, artık onlara üyeliğimiz filan da yok ama buna rağmen bunlar rahat durmuyor. Yine ne yapıyorlar? Türkiye'ye not veriyorlar. Haddinize mi? Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin, öğretmeni olduğun yerlere bak."


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