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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda çok garip bir senaryo ortada, piyasada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda çok garip bir senaryo ortada, piyasada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz."

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