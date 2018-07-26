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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada."


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