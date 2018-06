Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda Kandil'e biniyoruz (Aktüel)

Mücahit YOLCU- Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinin terör örgütlerinden temizlendiğini belirterek, "Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz. Ve Münbiçli Arap kardeşlerimiz de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler. Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil'e biniyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da partisince Bamyasuyu Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen mitinge katıldı. Şanlıurfalıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok sığınmacı barındıran kentin vatandaşlarına teşekkür ederek, "Adı gibi insanı da şanlı Urfa. İbrahim Halilürrahman'ın, Eyyüp Nebi'nin şehri Urfa. Daha önce enbiyaların, evliyaların şehri Urfa. Şairler, alimler, sanatçılar şehri Urfa. Bereketin, alın terinin, mücadelenin şehri Urfa. Mazlumlara kucak açan ensar şehri Urfa. Dünyaya kardeşlik nedir, insanlık nedir öğreten Urfa. Sizleri gönülden selamlıyorum Urfa. Bugün yine çok muhteşemsin Urfa. Senin bu sevgin yanımızda olduğu sürece bize durmak, duraksamak yok Urfa. Bugün sizler aracılığıyla Şanlıurfa'nın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Buradan, sınırımızın hemen öte yanındaki Suriye topraklarından kaçıp gelen kardeşlerimizi selamlıyorum. Şanlıurfa, ülkemizdeki en çok sığınmacı barındıran şehrimiz. Gösterdiğiniz kardeşlik için, ensar duruşu için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin zor şartlarda bu fedakârlığı yaptığınızı biliyorum. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı" dedi. 'ŞU ANDA KANDİL'E BİNİYORUZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinin terör örgütlerinden arındırılıp, güvenli hale getirildiğini ifade etti. Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yürütüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden, bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken, orada kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar. Türkiye önce Cerablus'tan El Bab'a olan kısmı, sonra da Afrin'i güvenli hale getirdi. Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Cerablus'a döndü, şimdi Afrin'e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç'i güvenli hale getiriyoruz. Ve Münbiçli Arap kardeşlerimiz de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler. Aynı şekilde İdlib'de oluşturduğumuz 12 gözlem noktası ile bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar atıyoruz. Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil'e biniyoruz. İlk operasyonumuzun 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı Kandil'de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik." 'DESTEĞİ VE YETKİYİ VERİN, BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRELİM' Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli güçle sınırı güvenli hale getirmeyi taahhüt ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerinden arındırıp, aslı sahibi olan Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Böylece Şanlıurfa'daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlayacağız. İşte o gün geldiğinde geride ne kalacak biliyor musunuz? Gelecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor musunuz? Şanlıurfalıların, kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacak. Medine nedir? Sevgili Peygambere, Aleyhissalatu Vesselama ensar olan şehirdir, Mekke'den gidenlere ensar olan şehirdir. Sevgili Peygamberimiz muhacirdi değil mi? Muhacir- ensar ilişkisi orada vardı değil mi? Bu bize yabancı değil. Bizim, ensar olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize siz ensar oldunuz. Alkışlıyorum sizi, tebrik ediyorum sizi. Şanlıurfalı kardeşlerimin ekmeğini nasıl bölüştüğünü, tüm imkanlarını nasıl bölüştüğünü tarih yazacak. Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanının üzerine şan katacak. Yıllardır süren bu durumun sizleri zorladığını, sıkıntıya soktuğunu da biliyorum. Sizlerden biraz daha sabır istiyorum. Unutmayın 'men sabera zafera', 'Kim ki sabreder, zafere ulaşır'. Adım adım bu meseleyi çözüyoruz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır. Bunun için 24 Haziran seçimleri çok önemli. Birileri umudunu, kendilerine asla uzanmayacak ellere bağlamış olabilir. Onların gittiği yoldan, biz geleli çok oldu. Biz bu meselenin çözümünün sahada var olmaktan geçtiğini biliyoruz. Onun için de size; ona buna el uzatmayı değil, sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyorum. Siz bize 24 Haziran'da desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim. Hazır mıyız? Şanlıurfa. Şu hale bak; muhteşemsin, muhteşem. Ucu, bucağı gözükmüyor. Az önce resmi rakamı istedim; maşallah '100 bin' dediler. Şanlıurfa güçlü Meclis için hazır mıyız, güçlü hükümet için hazır mıyız, güçlü Türkiye için hazır mıyız? Urfa, 'Vakit, birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit, Şanlıurfa vakti' diyor muyuz? 'Vakit, Türkiye vakti' diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Maşallah, mübarekallah, tebarekallah. Ne kadar güzelsin Şanlıurfa." 'BİZ YAPIM EKİBİYİZ; ONLAR İSE YIKIM EKİBİ' Şanlıurfa'ya AK Parti hükümetleriyle son 16 yılda yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'ya son 16 yılda toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 43 katrilyon yatırım yaptık Şanlıurfa'ya. Bunu ne CHP'si anlar ne HDP'si anlar ne diğerleri anlar. Biz yapım ekibiyiz; onlar ise yıkım ekibi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapım aşamasındaki 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin dev ekrandaki görüntüsünü izletip, "Biz yaparız, bizim işimiz bu. Laf değil icraat. Biz yaparız, onlar konuşur. Farkımız bu. Şimdi bunlara 24 Haziran'da gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum. 6 ihtisas alanından oluşan şehir hastanemizi 2021 yılında hizmete sunmayı. Bu şehirde tek bir vatandaşımız dahi gece yatağına aç girerse, bunun vebali hepimizin üzerine olur. Hani ne diyor şair, 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu.' Biz buna böyle bakıyoruz" diye konuştu. CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ ADAYINA HIZLI TREN ELEŞTİRİSİ Adıyaman'ın Kahta ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Diyarbakır'a ulaşımı sağlayan Atatürk Barajı üzerine inşa edilen Nissibi Köprüsü yapıldığını, Karkamış- Nusaybin ve Şenyurt- Mardin demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla oylama yaptı. Şanlıurfa'ya hızlı tren isteyip istemediklerini soran Erdoğan, ardından "Şanlıurfa'yı hızlı trenle tüm Türkiye'ye bağlıyoruz. Oy birliğiyle kabul edilmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu'yu da hızlı trenin göçü artıracağı yönündeki sözleri nedeniyle eleştirirken, şunları söyledi: "Öyle ya adaylardan bir tanesi Sivas'a yüksek hızlı tren istemiyormuş. Yahu bunlar ne gerici ya. Düşünebiliyor musun; neymiş, yüksek hızlı tren göçü hızlandırırmış. Vah zavallı ya. Nerede kaldı bunlar. Bunlara kağnı verelim kağnı, kağnıyla yürüsünler. Kafaya bak. Gaziantep istikametiyle ilgili etüt çalışmaları devam ediyor, Mardin istikametiyle ilgili etüt çalışmaları da yakında başlıyor. Şanlıurfa- Diyarbakır hızlı tren projemizin kesin proje ihalesine ise bu yıl çıkıyoruz. Bizler çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Böylece şehrimize 3 ayrı hızlı tren projesi kazandırıyoruz." 'HER ŞEY ORTAYA ÇIKARTILACAK' Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) hareketlendirileceğini ifade eden Erdoğan, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su verilerek bölgenin 100 yıllık su hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Suruç'ta arife günü çıkan olayda ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a da başsağlığında bulunan ve yakınlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi: "Bu bölgenin en büyük sıkıntısı ne? İşsizlik. İşsizliğini çözümü de GAP'ı harekete geçirmektir. İşte bunun için çok büyük kaynaklar ayırarak GAP'ı hızlandırdık. Son 16 yılda ülke genelinde sulamaya açtığımız 17,5 milyon dekar tarım arazisinin 2,6 dekarı milyon dekarı Şanlıurfa'dadır. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 221 kilometre uzunluğundaki kanalla getiriyor, 2 milyon dekarın üzerindeki tarım arazilerinin sulanmasını sağlıyoruz. Bu sulama kanalı, 161 kilometrelik Süveyş Kanalı'ndan daha uzundur. Bu sulama kanalının hayata geçmesiyle 433 bin kişiye istihdam, yıllık 500 milyon lira gelir sağlanacak. Suruç Ovası'nın sulanması, vatandaşlarımızın 100 yıllık bir hayaliydi. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu, terfi merkezi, ana kanallar ve dünyanın sayılı dev sulama tüneliyle ovaya aktardık. Hatırlarsanız 2,2 milyar maliyeti olan ve 7 metre çapa, 17 kilometreyi aşkın uzunluğu sahip Suruç tünelini bizzat geldim, hep beraber hizmete almıştık. Bu projeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim yerine ait toplam 951 bin dekar alan sulanıyor. Bugün itibarıyla projenin yüzde 60'ı olan 563 bin dekar arazinin şebekesi tamamlanarak sulamaya açıldı. Sulanan bu arazilerle, çiftçilerimiz geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 katrilyon lira tarım geliri elde etti. Ayrıca 1 milyon 275 bin dekar araziyi sulayacak tesislerin yapımı devam ediyor. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diyorum ve milletvekilimize ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımız tarafından ayrıca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek." '411 İLE İLGİLİ BAY KEMAL'İN, BAY MUHARREM'İN İMZASI VAR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP, İYİ Parti ve HDP'yi de eleştirerek, şöyle konuştu: "Türkiye, Pazar günü sadece bir Cumhurbaşkanı ya da 600 milletvekili seçmekle kalmayacak. Aynı zamanda ülkemizin gelecek yarım asırda istikametini belirleyecek. Ya 2053 ve 2071 vizyonlarımıza doludizgin koşacağız ya da yeniden 1970'lerin, 1990'ların tedirginliğiyle kendi içimize kapanacağız. Soruyorum; bu ülkeyi bu CHP'nin o tek parti dönemlerine geri döndürmek ister misiniz? Peki bu terör örgütünün arkasında olduğu malum partiye bunu terk edebilir miyiz? Öyleyse 16 yıldır sizlere hizmetkâr olan bizlere en hayırlısı neyse onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte vermeye var mıyız? İşte yeri geldi; milletimizin kökeniyle, inancıyla, kıyafetiyle, diliyle, kültürüyle uğraşan vesayete karşı biz mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsüyle uğraştılar mı? Çıkmış diyor ki Bay Kemal, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm.' Sen kimsin ya, sen kimsin, neyi çözdün ya. Senin partinin milletvekili, ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı. Sen kimsin. Aynı zamanda 411 ile ilgili hatırlayın Bay Kemal'in imzası var, Bay Muharrem'in imzası var. Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz. Siz kimi aldatıyorsunuz. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Adamlar imam hatip okullarıyla dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsunuz? Ben de imam hatipliyim elhamdülillah. Devletin okulları değil mi bunlar? Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Devletin okulu değil mi? Ben orayı tercih ettim, sen başka yeri tercih ettin ve biz şu anda bu milletin hizmetkârıyız. Biz bu FETÖ'cüleri de biliyoruz. Bay Kemal'in, Bay Muharrem'in ağzından terörle mücadele duydunuz mu? DEAŞ'ı biz kovduk, FETÖ'yü kovuyoruz, PKK'yı aynı şekilde. Mahallelerimizi biliyorsunuz çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle biz geldik. Siz, bizim arkamızda durdunuz. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha sahip çıktı. Öyle ki 15 Temmuz'da adeta gövdesiyle bize siper oldu. Sınır ötesi operasyonlarımızda en büyük desteği sizden, milletimizden aldık. 'Dünya beşten büyüktür' dedim, arkamda milletimi gördüm. Davos'ta 'One minute' dedim, arkamda milletimi gördüm. Unutmayın; korkaklar zafer anıtı dikemez. Ve şimdi diyorum ki '24 Haziran'da bu evladınıza, bu kardeşinize bu desteği verin ve biz destan yazmaya devam edelim'. Urfalıların güzel bir sözü var; 'Emeği ekmekçiye ver, bir ekmeği de ziyade ver'. Olay bu. Biz de Şanlıurfa'dan bize destek vermesini, hem de fazlasıyla desteklemesini istiyoruz. Peki ötekiler ne diyor? 'Hapır sapır.' Siz öyle dersiniz ya 'Hapır sapır konuşuyorlar'. Bir ana muhalefetimiz var, tam evlere şenlik. Genel Başkanı ayrı bir telden çalıyor, aday ayrı bir telden çalıyor. İkisinin tek derdi seçimden sonra CHP'nin başına kimin geçeceği. Ötekileri söylemiyorum. Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek. Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar faydaları olmadı. Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti. Bizim için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü, Roman böyle bir ayrım var mı? Asla. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Benim Rabbim böyle emrediyor; 'Biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle daha iyi tanışasınız, anlaşasınız' diyor. Üstünlük ittika ile değil mi? Kimi takva olarak üstünse, en üstünü o. Türk olmak, Kürt olmak, Laz olmak, Çerkez, Gürcü, Roman ile değil. Ama hepsini de severiz. İnkar politikalarını reddettik, inkar politikasını ayaklarımızın altına aldık, baskıcı politikaları ayaklarımızın altına aldık. 'Asla' dedik. Şimdi artık 24 Haziran'a yürüyoruz, inşallah 3 gün kaldı. Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor. Uyuşturucu baronları çıkıyor, silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler, şehirleri pisliğe, çöpe, çukura, sefilliğe boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah'tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü." SURUÇ'TAKİ KAVGADA AĞABEYİ ÖLEN MİLLETVEKİLİ KATILMADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da aralarında bulunduğu partisinin milletvekili adaylarını sahneye çağırıp, birlikte vatandaşları selamladı. Mitinge, Suruç ilçesinde arife günü çıkan olayda ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden milletvekili İbrahim Halil Yıldız katılmadı. VATANDAŞLARIN SERİNLEMESİ İÇİN SU SIKILDI Mitingin yapıldığı alana gelenler, üst aramasından geçirildikten sonra içeriye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı resmi katılımın 100 bin kişi olduğu ve hava sıcaklığının 34 derece olduğu kentteki mitinge gelenler, görevliler tarafından fıskiyeli hortumlarla sıkılan suyla serinletildi. CUMHURBAŞKANI, YILDIZ'A TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU Şanlıurfa'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından, Suruç'ta çıkan olayda ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ı kaybeden AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu. Milletvetili Yıldız'a başsağlığı dileklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından uçakla Mardin'e hareket etti.