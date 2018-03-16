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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 13:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda terör mücadelesinde olsun, özellikle de Afrin savaşında, 'Rabbim bizlere fethini yakın kılsın' diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum."

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