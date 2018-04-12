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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Açık konuşmak gerekirse, Suriye'de DEAŞ'la tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 12:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları herkes için güvenli hale gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Açık konuşmak gerekirse, Suriye'de DEAŞ'la tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür."

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