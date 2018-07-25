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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki gelişmeler, gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Şu anda istenilen istikamette gelişmiş olan tek yer Afrin'dir, Cerablus'tur, El Bab'dır."


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