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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar."

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