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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suruç'taki olay) Bu hadise bir gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur, bölücü terör örgütü ister siyasi parti ister sivil toplum kuruluşu isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suruç'taki olay) Bu hadise bir gerçeği tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur, bölücü terör örgütü ister siyasi parti ister sivil toplum kuruluşu isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor."


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