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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 00:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam geç saatlerde gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam geç saatlerde gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Afrin’de teröristler tarafından evlerini terke zorlanan Arap, Kürt ve Türkmenlerin de harekatı desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonların yerli halkın evlerine dönüşünü de beraberinde getireceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi çözüme önem verdiklerinden bahisle, bu konularda ortak çabayı ve işbirliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladılar. Suud Kralı Selman’ın Cenevre sürecini ve Suriye konusundaki uluslararası çabaları desteklediklerini ifade etmesine mukabil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana sürecini ve Soçi Kongresi’ni Cenevre’nin mütemmim cüzleri olarak gördüklerine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme hususundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım’ın Aralık ayında Suudi Arabistan’a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğine değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, daha önce mutabık kaldığı üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önümüzdeki süreçte Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ikili ve bölgesel konularda görüş teatisi için büyük önem taşıdığını da ifade ettiler.

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