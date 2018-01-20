HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

POLİTİKA HABERLERİ | 20.01.2018 10:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye’nin vesayet odakları nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uyum yasalarını uzatmadan tamamlayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin uyum yasaları ile oluşturduğu komisyonların üyeleri ile yaptığı toplantıda, çalışmaların çerçevesi ve süresini konuştu. Erdoğan, 6 aylık süre verdi. Bu süre Meclis tatile girmeden doluyor. Türkiye'nin vesayet odakları nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Erdoğan, "Biz anayasa değişikliği ile vesayet odaklarını kaldırdık. Şimdi kurumsal olarak kaldıracağız. Onun için uyum yasaları vesayeti kaldıracak şekilde hazırlanmalı" dedi.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uyum yasalarının daha hızlı TBMM'den geçmesini sağlamak için İçtüzük'te bu yönde bir değişiklik yapılması da önerildi. Bu konu gelişmelere göre daha sonra ele alınacak.

'ÜST DÜZEY' TANIMI: AK Parti'nin komisyonları çalışmalar için kolları sıvadı. Personel reformu komisyonunun öncelikli olarak anayasaya yazılan "üst düzey yönetici"den neyin kastedildiğine ilişkin bir tanım yapacak. Prensip olarak genel müdür ve üstü yöneticiler, kaymakam, vali, büyükelçi, kurum başkanı pozisyonları cumhurbaşkanı ile gelip cumhurbaşkanı ile gidecekler. Bu kadroların altında kalan kariyer bürokratları ise sürekli devlet memuru olarak görev yapacak.

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

MAAŞ DÜZENLEMESİ: AK Parti'nin uyum yasaları kapsamında kamudaki ücret politikasını da masaya yatırması bekleniyor. (Sabah)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan uyum yasaları

En Çok Okunan Haberler

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

İşte gözaltına alınan gezi otobüsünün şoförünün ilk ifadesi

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

Damat sarhoş olup sızınca komşusu gelinin odasına girdi ve...

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi!

Beyaz Show'da şaşırtan an! Evlilik teklifine hayır deyince...

Beyaz Show'da şaşırtan an! Evlilik teklifine hayır deyince...

Okuyucu Yorumları 30 yorum
Padişahım çok yaşa herkesin gireceği 2 metre mezar bir neslin gençliğini mahvetmeye değer mi ? koltuk uğruna.
@osman_erdal_1990 zorunuza ne gidiyor anlamış değilim yaptığı silahlar mı iyide füzeyis size so... mı yacaki yada köprüyü barajı yolu anlıyorum pkk yda feto aşığısınız kendinizi ifade etmek istiyorsunuz abi mutlu değilseniz sitirin gidin pyd orda fetö abd de yaşayın hep beraber
bilakis saman ithal edenler konuşmasın zamanı gelince man adasında yerleri hazır yok yok amerikamı diyelim
@osman_erdal_1990 gençlerin sorunu oldugunu düşünmüyorlarki,tek sıkıntıları iktidarda kalmak işlerini yürütmek, elli kere sınav sistemi degiştirdiler niye ,çocuklar okumasın tarikatcı olsun afganistana benzeyek
@erdoganpolat34 tebrikler kardeşim çok haklısın..
Vatandaşda bitti.Sayın Cumhurbaşkanım.Şöyle bir Çarşı Pazar bir kezin ülkenin haline bir bakın,Vatandaş ne halde ne yerler ne içerler işleri güçleri ne alemde Açlarmı Toklarmı.piyasada canlılık varmı yokmu.09/2017 den beri Yaprak kıbırdamıyor.Esnafların bir halini görün.
@gonlugencbey Bu vatandaşa müstehak senin verginle yapılan köprüyü yolu alkışlıyorsan müstehak .Önceki hükümetler niye yapmadı diyen olursa 80 milyar liralık kamu malı satıldı .15 yılda
@gonlugencbey hastir lüks otomobil den sokaklar geçilmiyor zenginlik o biçim ağlanmak ağız alışkanlığı sende biliyorsun
@gonlugencbey Önceki o saydığın görevler Cumhurbaşkanının görevleri arasında değil. Tabi siz alıştınız her şeye karışmasından dolayı ve normal geliyor artık. Eğer bu işleri Cumhurbaşkanı yapacak ise Başbakan ne işe yarıyor? Hadi bunları da geçtim, 15 senedir o dediklerini ne zaman yaptılar ki şimdi yapsınlar. Onlar Man vb. adalara para yığma derdindeler. Kim takar seni. Siz halen daha tapınadurun. Allah başımızdan eksik etmesin diye dualar savurun. Size az bile bunlar. Sizin gibi sürünün içerisinde günahı olmayanlarda nasibini alıyor ona üzülüyorum.
@hensar senin tuzun kuru galiba,o lüks dediğin araçları senmi satıyorsun
@hensar hepsı banka borcu
@gonlugencbey kredili araclardanmi bahsediyosun bankalarin deposu el koyulmus araclarladolu ayrica luxs dedigin arac avrupada siradan iscinin bindigi araclar bryin kole olmus dusunememis salliyor reizin papayla cok siki fiki sarayinida ona actirdi yahudi madalyasi aldi yahudimi yoksa bunlari sorsana koyun ama siz soramazsiniz 28 milyon kisi mahkemelik icralik iflaslar binlerce yav sklar savunmada hainoglu hainler ulkede tek fetocu akepedir ortaklar di 30 yildir
Vatikanda ne işin olabilir ki, gündemde Afrin yok mu? sıralamayı kaçırdın herhalde.
Sayın CB nı...Vurdumu oturturuz...Bir haftada darma dağın ederiz bu diplomasi dilimi...? senin hiç akıllı danışmanın yok mu ? Senden başka böyle ulu orta konuşan ülke lideri var mı ? Yazık oldu ülkeme yanlız kendini değil 80 Milyonu mahvettin
Zam mevisimlerinde nedense hep bir yerlere saldırıyoruz ama sözde icraatta yok öyle bir şey. Kerkük Musul Kudüs Afrin diye bizim millet meşgul olurken bir bakıyoruz herşey zamlanmış. Ondan sonrada gördünüz mü reis tramba ne dedi, israile ne dedi bilmem kime ne dedi. Önce sana ne yaptığına bak küçükbaş.
Adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir Toplumda Reis olmak büyük mesuliyettir Bir adam tanıyorum gereği kadar kibar Reise gösterilir ancak böyle itibar..
@vagabond_2018 yap bol bol yalakalık belki sana da bir şeyler düşer
BU İKTİDAR BU MİLLETİ TEMSİL ETMİYOR HAKKIMIZ HARAM OLSUN VERFIGIMIZ OYLAR
@m010 senin demenle olmuyor bu işler. Alışın artık.yada çalışın istediklerinizi getirin.
günde 10 saat konuşuyor, ama konuştukları anlamlı bir cümle etmiyor
Söz de dünyayı sevmeyen insanlar ahireti düşünenler dünya ya çivi çakacak neredeyse gitmemek için.
Doğru söylüyor...! 6 ay içinde AKePe+MeHePe koalisyonu bitebilir.
bu işler öyle bır kışının talımatıyla olmaz bırak meclıs calışsın
bir ata sözü derki tok açın halinden anlamazmış.sende yoktan denizde bir tekne bulsan balık yakalamak ne tatlı gelir sanada.anlayana
@dmr17.fan sen balık tutmasını biliyonmu.
@gurolakcoban eyy kardeşim biz çanakkalde balık yakalamayıda iyi biliriz.zamanı geldiğinde atatürk ün seyir tepesinden bu memleketin nereye gittiğini iyi görürüz sen sıkıntı yapma.
Sayın Cumhurbaşkanım,Bitirin dediniz ,Vatandaş Bitti.
REİS UYUM YASALARINA DURMADAN DEVAM ETMELİYİZ İNSANLIK VE DİN NAMINA UYGUN HANGİ KURAL VE KANUN VARSA EN KÜÇÜĞÜNDEN EN BÜYÜĞÜNE NERDE VE KİMDE VARSA İYİ OLANI HEMEN TOPLUMUZA UYARLAYARAK ALMALIYIZ.
Bu işler ona buna çatarak yok reis buşa şunu dedi yok buna nasıl rest çekti, icraat lazım icraat, hukuk ve adaletin olmadığı yerde demokrasimi olur geç onu, milletin bindiği arabalar çok lüksmüş onlar zaten yandaş ve ihaleyi kapanlar, ya alt tabaka onlara sahip çıkan yok, tecavüz çoğalmış ceza yok, fuhuş almış başını gitmiş, uyuşturucu almış başını gitmiş adalet ve hukuk zaten yok bu gelişmişlikse evet ülke gelişmiş ama küçükbaşlara göre.
son 1 hafta icinde olan olan 3 . otobus kazasi bu sizcede anormal bir durum deyilmi ne oluyoo aloo
Diğer Haberler
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.