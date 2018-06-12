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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 18:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz."


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