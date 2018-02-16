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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarihçi- Yazar Kadir Mısıroğlu’nu hastanede ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 16:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tarihçi-Yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etti. Erdoğan, hastane çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarıyla E-Devlette hizmete giren soyağacı uygulaması hakkında sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden çıkarak Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Saat 14.45 sıralarında hastaneye gelen Erdoğan’ın burada Tarihçi- Yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiği öğrenildi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ziyaret sırasında Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.
Ziyaretin ardından hastaneden çıkan Erdoğan kapıda kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Basın mensuplarıyla E- Devlette hizmete giren soyağacı uygulaması hakkında konuşan Erdoğan elini öpmek isteyen bir vatandaşa ise “Elimi öptürmem ama tokalaşırım” dedi. Vatandaşlarla tokalaşan Erdoğan hastaneden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının hastane bahçesindeki çocuklara oyuncak dağıttığı öğrenildi.

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