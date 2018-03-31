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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi köftecide yemek yedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali’nin açılışının ardından Sultanahmet’teki tarihi köftecide yemek yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali’nin açılışının ardından Sultanahmet’teki tarihi köftecide yemek yedi. Köftecinin önünde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.
Ayasofya’da Yeditepe Bienali’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından Sultanahmet’te bulunan tarihi köfteciye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik ederken, çevrede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Yaklaşık 45 dakika içeride kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından köfteciden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köfteciden çıktığı sırada kendisini bekleyen vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tezahüratlarla karşılayan vatandaşları selamladıktan sonra Sultanahmet’ten ayrıldı.

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