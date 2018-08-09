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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ı  kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti. 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ı  kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ı  kabul etti
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