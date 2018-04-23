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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM özel oturumu bitmeden salonu terk etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM özel oturumu bitmeden salonu terk etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de düzenlenen özel oturum bitmeden salondan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM özel oturumu bitmeden salonu terk etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de düzenlenen özel oturum bitmeden salondan ayrıldı. Genel Kurul’da yaşanan tartışmalardan sonra Erdoğan, salonu terk etti.

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