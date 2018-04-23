HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Genel Kurul özel oturumunu izlemek üzere Meclise geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemek üzere Meclise geldi.

Erdoğan, Mecliste TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Erdoğan daha sonra, Genel Kurulda kendisi için ayrılan locaya geçti.

Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkatResmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat
Seçim öncesi siber saldırı uyarısıSeçim öncesi siber saldırı uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel oturum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sürpriz aday!

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.