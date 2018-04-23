Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman’ın başkanlığında toplanan özel oturuma katılmak üzere TBMM’ye geldi. Muhafız Alayı Bandosu’nu selamlayan Erdoğan, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın tarafından karşılandı.