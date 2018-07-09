Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise geldi.

Erdoğan, Mecliste, Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle karşılandı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Erdoğan'ı, Şeref Holü girişinde, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı.

Erdoğan'a, Başkanlık Divanı girişinde, Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.

