Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'den ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki yemin töreninin ardından Meclisten ayrıldı.
Erdoğan, Meclisten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi. Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının sorulması üzerine ise "Duygularımı Külliye'deki konuşmamda anlatacağım." dedi.
Erdoğan daha sonra Geçici TBMM Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmi törenle uğurlandı.
Meclis çıkışında bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'ı selamlayarak makam aracını karanfillerle donattı.
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