Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etmeye devam ediyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimlerinin ardından tebrikleri kabule devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti. Sayıştay Başkanı Baş'ın ardından, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in de gün içerisinde Beştepe'yi ziyaret edecekleri öğrenildi.

