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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Türkiye arasındaki gerilime ilişkin "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyiz

Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Türkiye arasındaki gerilime ilişkin "Biz bugüne kadar ABD ile NATO'da en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Hala NATO'da, en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye, böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz pek prim vermeyiz" dedi.
AK Parti'den 23. dönem Niğde milletvekilliği yapan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmail Göksel için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri ve Göksel'in ailesi ile yakınları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olmasıyla ilgili şunları söyledi:
"Bizim için katlanılması zor bir netice oldu. Gerek Nurcan kızımız gerek yavrusu, bu terörün tanımını çok açık ve net yapıyor aslında. Cenaze namazına katılacağız. Terör örgütünün yanında olan, onlarla beraber olan, gerek içeride gerek dışarıda gerek siyasi gerek gayri siyasi tüm bu odaklara herhalde bundan daha güzel bir tanım olmaz. Çok açık ve net her şeyi ortaya koyuyor. Genç 26 yaşındaki annenin ve 11 aylık yavrunun onlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel cevaptır."
'TEHDİT İFADELERİYLE YAKLAŞMA, KİMSEYE KAZANDIRMAZ'
ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyi bildiride söyledik. Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma, kimseye bir şey kazandırmaz. Kore'de onlarla beraber olduk. Onlarla birlikte birçok müdahaleyi verdik ve bu mücadeleyi birlikte öğrendik. Hala NATO'da, en üst düzeyde dayanışmayı ortaya koyan bir Türkiye'ye, böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Bu tür tehdit dili kullanmaya da biz pek prim vermeyiz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor ve biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklarla en ufak bir sorunu yoktur. ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit dili kullanmaya prim vermeyiz

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