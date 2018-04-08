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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok."

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