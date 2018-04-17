Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En son Kosova’dan 6, Gabon’da 3 tane olmak üzere toplamda 80’i yakaladık. Pensilvanya’ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının durumu da farklı olmayacaktır. Er veya geç onu da alacağız. Bu ülkeye ve bu millete ihanet eden herkes eninde sonunda hak ettiği cezaya maruz kalacaktır" dedi.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile yapılan mücadeleye ilişkin konuştu ve er ya da geç terörist başı Fetullah Gülen’in de alınacağını belirtti.

"FETÖ’cülerin oyunlarına göz yumanları veya zemin hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum"

Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yönelik kötü niyet besleyenlerin ilk hedeflerinden birisinin Emniyet Teşkilatı olmasının boşuna olmadığını söyleyen Erdoğan, "Günümüz emperyalistlerinin proje örgütleri olan FETÖ içeriden çürüterek, PKK da dışarıdan Emniyet Teşkilatımızı devre dışı bırakmak için çok uğraştılar. Milletimizle birlikte el ele vererek ülkemizin diğer kurumları ile birlikte Emniyet Teşkilatımızı da bugüne kadar iç ve dış saldırılardan kurtardık. Emniyet Teşkilatımız içinde de hala kılıç artığı mahiyetinde terör örgütü mensuplarının bulunuyor olması muhtemeldir. FETÖ’nün her türlü yalanı, takiyyeyi, şahsiyetsizliği meşru gören yapısı nedeniyle bu örgütün mensuplarını tespit etmekte ve ayıklamakta gerçekten zorlanıyoruz. Kendilerini gizleyen FETÖ‘cülerin buldukları her fırsatta işleri tersine çevirme gayreti içinde olduklarının farkındayız. Bu amaçla eskiden beri hep yaptıkları gibi iftiralarla, sahte belgelerle masum insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Belki anlık netice alıyor gibi görünebilirler ama eninde sonunda gerçekler ortaya çıkıyor. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, bu işte kimlerin parmağı olduğunu unutmuş değiliz. Burada farklı hesaplarla da olsa FETÖ’cülerin oyunlarına göz yumanları veya zemin hazırlayanları bir kez daha ikaz ediyorum. Terörist ile birlikte hareket edenlerin bizim nazarımızda onlardan farkı yoktur. Yüreğinde zerre kadar Allah korkusu, adalet duygusu, ülke ve millet sevgisi olan hiç kimsenin böyle bir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. Buna rağmen yanlışa düşenler olursa hiç kusura bakmasınlar vakti saati geldiğinde mahkemelerin önünde hesap verirken bulurlar, bulacaklar. Milletimiz şundan emin olsun ki, 7 gün 24 saat terör örgütlerinin ensesindeyiz. FETÖ‘nün yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm kritik elemanlarını birer hak ettikleri akıbete düçar ediyoruz" ifadelerini kaydetti.