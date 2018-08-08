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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 16:00 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.  (FOTOĞRAF)   

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

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