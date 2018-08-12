Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den ithal edilen çelik ve alüminyumdaki vergiyi artırma kararı alan ABD yönetimine seslenerek, "Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt var. Bu örgütün kuralları içerisinde senin kuralsızlığın yok. Biz, uluslararası hukuka göre hareket ederiz. Hukuk tanımama gibi bir anlayış, Türkiye'de yoktur. Dolayısıyla, biz kendilerini hukuka davet ediyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısının ardından Belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasına, alanda toplanan kalabalığı selamlayarak başlayan Erdoğan, cuma, cumartesi ve pazar günlerini Doğu Karadeniz'de geçirdiğini hatırlattı. Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, Gümüşhane'de 14 tünel açılışını yaptıklarını, Gümüşhane'yi tünellerle Trabzon'a bağladıklarını söyledi. Zigana tünelini açacaklarını dile getiren Erdoğan, "Yolculuk, şu anda bir saate indi, Zigana bitince 15 dakika. Nereden nereye? Yolları kısalttık be. Ferhat olduk, Şirin burada. Ferhat dağları deldi, Şirin'e ulaştı. Biz de dağları delerek, elhamdülillah Şirinimize ulaştık, ulaşıyoruz. Daha çok yapacağımız işler var. Bunun farkındayız. Gümüşhaneli size, siz de Gümüşhaneliye çok daha kısa zamanda ulaşacaksınız." diye konuştu.

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve Ünye'de olay mahallini ve yıkılan köprüleri gördüklerini belirten Erdoğan, Ünyelilere hitap ettiklerini, onlarla bu süreci paylaştıklarını söyledi. Rize'de partisinin il danışma meclisini yaptıklarını kaydeden Erdoğan, öncesinde Rizelilere açık hava toplantısıyla hitap ettiğini söyledi. Trabzon'da da partisinin il danışma meclisinin toplantısını yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Sizlerle de adeta bir meydan mitingi yapıyoruz. Bu ne güzel bir buluşmadır. Bu bir aşk, sevda... Dertli olmak başka bir şey." dedi. Sivil toplum kuruluşlarıyla toplantısının ardından Ankara'ya döneceklerini belirten Erdoğan, "Siz, 24 Haziran'da bir karar verdiniz. Yüzde 69,4 ile bu kardeşinizi, cumhurbaşkanlığı makamına taşıdınız. Sizin bu sevginize, sevdanıza layık olabilmek için bugün buradayım." ifadelerini kullandı. - "Atacağımız adımlar, attığımız adımlar var" "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının dizelerini okuyan Erdoğan, "Bundan sonra da beraber yürüyeceğiz. Atacağımız adımlar, attığımız adımlar var." dedi. Trabzon'da Şenol Güneş Stadyumunu yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, Hüseyin Avni Aker Stadyumunu da Millet Bahçesi yapacaklarını dile getirdi.

"Niçin Amerika'da, İngiltere'de bu denli büyük bahçeler var da bizde olmasın? Hep beton yığınları mı olacak?" diye soran Erdoğan, projesi hazır olan Millet Bahçesi'nin de süratle tamamlanacağını söyledi. Şehir Hastanesi'nin adımını attıklarını bildiren Erdoğan, sağlıkta, eğitimde bugüne kadar atılan dev adımlarla, bu yolculuğun devam edeceğini vurguladı. - "Biz kendilerini hukuka davet ediyoruz" Erdoğan, bölünmüş yollarla, çok daha ideal olan yolları birbirine bağlayarak bu yolculuğu devam ettireceklerini kaydederek adalet, emniyet, enerji, tarım alanlarının atacakları adımın önemli ayakları olduğunun altını çizdi. "Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dediklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Şimdi, birileri ortalığı karıştırıyor. Neymiş, bizi dövize mahkum edeceklermiş. Kur, faiz... Neymiş, Çarşamba günü saat 18'e kadar Papazı bırakın. Bırakmadığımız takdirde yaptırımlar başlayacakmış. İçişleri Bakanımızı, Adalet Bakanımızı yaptırımlara mahkum edeceklermiş. Ne oldu biz de kalktık, anında Amerika'nın İçişleri ve Adalet Bakanına aynı yaptırımı kelimesi kelimesine uyguladık. Şimdi yeni bir şey daha çıkardılar. Demir çelikte bize yaptırım... Amerika bak, Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt var. Bu örgütün kuralları içerisinde senin kuralsızlığın yok. Biz, uluslararası hukuka göre hareket ederiz. Hukuk tanımama gibi bir anlayış, Türkiye'de yoktur. Dolayısıyla, biz kendilerini hukuka davet ediyoruz."

- "Suç işleyen bedelini ödeyecek" "Biz, sizinle NATO'da beraber değil miyiz, beraber hareket etmiyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "Stratejik ortak değil miyiz? Ne oldu şimdi size, bu ortaklığı niye bozuyorsunuz? Demek ki suç bizde değil? Suç nerede, onlarda... Şimdi senin adamın suçluysa, eğer terör örgütleriyle ilişkisi varsa, bu ülkenin de bir yargı sistemi, hukuk sistemi var, gereği neyse bunu yapar." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz benim Halk Bankası Genel Müdür Muavini'mi hiçbir suçu yokken tutuklayacaksın, siz kalkıp Halkbank'ımıza hiçbir ilgisi alakası yokken yaptırım uygulayacaksın, Türkiye'den de kalkıp burada farklı şeyler isteyeceksin. Biz, burada bir mütekabiliyet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Sen öyle yaptın da biz böyle yapıyoruz diye bir mantıkla değil, suç işleyen bedelini ödeyecek. Olay budur." şeklinde konuştu. Amerika'yla hiçbir zaman kötü olmanın gayreti içine girmediklerinin altını çizen Erdoğan, Arapların "Men dakka dukka" sözünü hatırlattı, "Biz de onu yaparız" dedi.