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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Rabbim bize, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden, namlular karşısında sinmeyen, korkmayan, tek bir adım dahi geri atmayan yiğit bir milletin evladı olmayı nasip etti. 'Türkiye' deyince gözleri dolan yüz milyonlarca dost ve kardeş nasip etti. Böyle olduğu sürece, önümüze çıkartılan hiçbir engel aşılmaz değildir"

TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim bize, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden, namlular karşısında sinmeyen, korkmayan, tek bir adım dahi geri atmayan yiğit bir milletin evladı olmayı nasip etti. 'Türkiye' deyince gözleri dolan yüz milyonlarca dost ve kardeş nasip etti. Böyle olduğu sürece, önümüze çıkartılan hiçbir engel aşılmaz değildir." dedi.

Başkan Erdoğan, Trabzon Ramada Otel'de, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeğine katıldı.

Konuşmasına, Trabzon'un kanaat önderleri ve gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan ve Trabzon Valiliğine teşekkür eden Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 69,4 oy oranıyla kendisini cumhurbaşkanlığına layık gören Trabzonlulara şükranlarını sundu.

Bu seçimde de Trabzon'un milli iradenin, vefanın, dayanışmanın şehri olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, Trabzon'un bir kez daha iradesine sahip çıkarak Türkiye'ye husumet besleyenlere esaslı bir ders verdiğini söyledi.

- "Bizde koltuklar, makamlar amaç değildir"

Ahde vefa gösteren, 24 Haziran seçimlerinde demokrasi destanı yazan herkese teşekkür eden Erdoğan, "Bizde koltuklar, makamlar amaç değildir, milletimize en güzel şekilde hizmet etmenin bir aracıdır." diye konuştu.

Erdoğan, verilen her oyun kendileri için emanet olduğunu, bundan sonra da bu emanete sahip çıkacaklarını söyledi.

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu mücadelede sizlerin emanetine asla halel getirmedik getirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin kalkınması, devletin güçlenmesi, milletin huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

- "Yolu, yürünebilir kılan sağlam yoldaşlardır"

"Önce yoldaş sonra yol." atasözüne atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yolu, yürünebilir kılan sağlam yoldaşlardır, arkadaşlardır. İnsanın sağlam, güvenilir, sırtını dayayabileceği yol arkadaşları olduğu sürece hiçbir yol uzun değildir. Rabbim, bize en zor zamanlarda duasını, desteğini, dayanışmasını esirgemeyen sizler gibi yol arkadaşları nasip etti. Rabbim, bize önce vatan, ülkem diyen Trabzonlu hemşehrilerim gibi yoldaşlar nasip etti. Rabbim bize, 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü alçaklara meydanları dar eden, namlular karşısında sinmeyen, korkmayan, tek bir adım dahi geri atmayan yiğit bir milletin evladı olmayı nasip etti. 'Türkiye' deyince gözleri dolan yüz milyonlarca dost ve kardeş nasip etti. Böyle olduğu sürece, önümüze çıkartılan hiçbir engel aşılmaz değildir."

Trabzon'da, Körfez'den gelen birçok turist gördüklerini aktaran Erdoğan, "Hepsinin gözleri ışıl ışıldı. Hepsinin yaklaşımları bir başkaydı. Otele geldik, otelde de maşallah Körfez'den burada pek çok turistlerimiz var. Onların da yaklaşımları, fotoğraf çektirme gayretleri... Her şey ortaya bir gerçek koyuyor. O gerçek de şu, demek ki bizleri seviyorlar." diye konuştu. Erdoğan, ulusal bir çerçeve içinde kalmadıklarını, uluslararası bir ışıltının söz konusu olduğunu söyledi.

Milletin desteği, mazlum ve mağdurların duası arkasında olduğu müddetçe hedeflerine ulaşmaktan kimsenin geri koyamayacağını vurgulayan Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Allah'a güven, sa'ye sarıl, hikmete ram ol / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol." dizelerini okudu.

"Biz sadece son 16 yıldır değil, 40 seneyi aşan siyasi hayatımız boyunca daima bu tavsiyeyi kendimize rehber kıldık." ifadelerini kullanan Erdoğan, gençlerin sağ sol üzerinden birbirine kırdırılmak istendiği 1970'lerin sıkıntılı günlerinde bu ilkeye sarıldıklarını söyledi.

Birilerinin "Son Karakol" diyerek darbeyi alkışladığı 1980'lerde yine bu prensibe sahip çıktıklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Başörtüsünün yasaklandığı, genç kızlarımıza üniversite kapılarının kapandığı, devlet dairelerinin bu ülkenin evlatlarına adeta çok görüldüğü 28 Şubat döneminin karanlık günlerinde kendimize, arkadaşlarımıza ve milletimize yine bu tavsiyeyi hatırlattık. Yeise düşmeden, karamsarlığa kapılmadan, gelecek aydınlık günlerin inancıyla davamıza hizmet ettik. Ne oldu kapılar açıldı mı, açıldı. Okullar açıldı mı, açıldı. Devlet dairelerinin kapıları açıldı mı, açıldı. Mesele neydi? Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik sonunda ulaştık."

(Sürecek)

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akşam yemeği Trabzon Valiliği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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