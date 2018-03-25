Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’da...(1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Varna’da gerçekleşecek olan Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi öncesinde batı ülkelerinin Suriye’de terör örgütlerine verdiği desteği gündeme getireceğini belirterek “Hepsinin video kaydı var. Yarın zaten onlarla Varna’da bir araya geleceğiz, Hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Bu millet gururlu bir millet. Bu milletin gururu ile kimsenin oynamaya hakkı ve selahiyeti yoktur” dedi.

İstanbul’dan öğle saatlerinde havayolu ile Giresun ve Trabzon İl Kongreleri’ne katılmak üzere Giresun-Ordu Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun il kongresinin ardından helikopterle Giresun’dan Trabzon’a geçti.

Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’ndaki kongre öncesinde kendisini salon dışında bekleyen Trabzonlular’a seslendi. Erdoğan, Türkiye’nin Afrin Harekatı’nda kendi insansız hava araçlarını kullandığını hatırlatarak “Milli gelir 3 bin 400 dolar, şimdi 11 bin doların üzerine çıktık kişi başına. Nereden nereye. Bu batılılar niye kıskanıyor işte bundan, ‘Bu Türkiye nereye gidiyor?’ diyorlar. Yoluna gidiyor. Bizim yapacak işimiz var. Yetmez. Artık insansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz ? Bir de sürmelisini yapıyormuyuz ? Neler oluyor neler. Daha iyi şeyler olacak. İnşallah uçağımızı da yapacağız. Bunları kapılarından bizi çok döndürdüler. Bize verin; ‘kongre müsaade etmiyor’ Eh bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. Afrin’de silahlı-silahsız insansız hava araçlarını gördünüz, onları biz yaptık. Onlar olmasaydı işimiz zordu. Koordinatları veriyor; F-16’lar o teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum ne kadar oldu dedim. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 747 oldu. İnlerine gidereceğiz dedim hatırlayın. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Afrin ile iş bitmeyecek. PKK’lılar Sincar’a doğru gittiler. ‘Oraya da gireceğiz’ dedim. Oraya da operasyonlar başladı” diye konuştu.