Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’da...(2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladığına dikkat çekerek “Buradan açıkça söylüyorum. Sorumluluk almaktan çekinen, imza atmaktan imtina eden, mevcut projeleri süratle yürütmekte yeni projeler üretmekte yetersiz kalan hiçbir bürokrat bulunduğu makamı fuzili yere işgal etmesin. Bunun affı yok. Versin istifasını çeksin gitsin, bizim işimiz var, yapacağımız çok şey var” dedi.

İstanbul’dan öğle saatlerinde havayolu ile Giresun ve Trabzon İl Kongreleri’ne katılmak üzere Giresun-Ordu Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun il kongresinin ardından helikopterle Giresun’dan Trabzon’a geçti. Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’ndaki kongre öncesinde kendisini salon dışında bekleyen Trabzonlular’a seslendikten sonra kapalı spor salonuna geçti. Burada rahmetli anne ve babasının fotoğraflarının bulunduğu koreografi ile karşılanan Erdoğan, duygusal anlar yaşadı.

“Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi”

Konuşmasında Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu ve genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 9. Yıldönümü’nde rahmetle anan Erdoğan “Şayet kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olur ve bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Gerçi şuanda da onun varisi durumunda olan arkadaşlarımız da bizimle birlikte bu yolda yürüyorlar, sağolsunlar, var olsunlar. Benim tanıdığım Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi ve böyle bir insan hayatta olsaydı eminim 15 Temmuz’da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Eminim Fırat Kalkanı Harekatı’nda bizim kadar heyecan ve gurur duyardı. Eminim Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarımızdan bizim kadar samimi şekilde o da aynı heyecanı duyardı. Yaşadığımız her hadisede yokluğunu, boşluğunu tekrar tekrar hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum” diye konuştu.

Başlarında mavi komando beresi takan gençlerin sloganları üzerine Erdoğan, “Mavi Bereliler, maşallah. Siz ne zaman döndünüz ben sizi Afrin’de biliyordum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.