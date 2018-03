Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’da...(3)

“Biz elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz”

“Şimdi de muhataplarımızdan bize Münbiç konusunda en başından beri verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terör örgütünün Münbiç’e ilk geldiği 2016 yılındaki görüşmelerimizde sayın Obama dönemi. Başkanlarından, Dışişleri ve Savunma Bakanlarına, Ulusal güvenlik danışmanlarından Genel Kurmay başkanlarına kadar her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Bunun için Amerika’nın bir an önce Münbiç’in denetimini terör örgütünden alarak bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç’i kısa sürede alt ve üst yapısıyla ayağa kaldırarak ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi bölge halkı ile biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Hiç kimse kusura bakmasın ülkemizin ve milletimizin bekasının söz konusu olduğu yerde kimsenin taktik hesabı konjektürel siyaseti bizi bağlamaz. Biz elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız. Ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez, indiririz. Aynı durum Kuzey Irak içinde geçerlidir. Kandil’deki ve Sincar’daki teröristleri derhal boşaltılmazsa bu işi bizzat yapmak bizim için kazanılmaz ve kaçınılmaz bir durum haline dönüşür. Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini bekliyoruz. Hassassanız terör örgütünün orada ne işi var ? Hadi gönder, gitsinler. Orada işgalci gibi duruyorlar. Bunlar terörist. Teröristlerin cirit attığı bir yerde egemenlik lafı etmek boş iştir. Bizim ne Suriye’de, Irak’ta kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok. Ama bize tehdit oluşturacak olan teröristleri de biz halleder geçeriz. Her iki yerde de öncelikle amacımız ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmaktır. Bunun yanında tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de güney sınırlarımızın ötesindeki her istikrarsızlık ülkemize çok ciddi bir sığınmacı akınına yol açıyor.”