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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 00:39 | Son Güncelleme

Erdoğan görüşmede, Trump ile Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bu gece telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan ve Trump görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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