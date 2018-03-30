HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 23:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu. Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti. Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildiği kaydedildi.

'Tosuncuk'un yeni bombası''Tosuncuk'un yeni bombası'
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Afrin'den kahreden haber!Afrin'den kahreden haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.