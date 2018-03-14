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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğu bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğu bildirdi.

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