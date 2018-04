Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Turizmde bu yıl 36 milyonu yakalayabiliriz” (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde darbe girişimi nedeniyle yaşanan sıkıntının aşıldığını belirterek, "Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek. Turist sayısında inanıyorum ki 36 milyonu falan yakalayabiliriz. Şu anda özellikle ciddi manada başka işaretler de geliyor 40 olur diye. Şimdilik 36’ya kenetlendik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin girişimci ruha sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizin içinde ve yurt dışında sayısız defa elinde bir çanta ile yola çıkıp 5-10 yıl içinde ciddi cirolara ulaşan işletmeler kurmuş, ticaret ağları oluşturmuş insanlarımıza rastladım. İnsanlarımızın ruhunda zaten var olan bu girişimcilik mayasını doğru yöntemlerle çok daha büyük başarılara dönüştürmemiz gerekiyor. Biz aynı zamanda maalesef her işimizi el yordamıyla yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Halbuki dünyada ve milletimizde her konuda olduğu gibi girişimcilik hususuna da ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kongremizin bu bakımdan bir milat olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.