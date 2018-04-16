Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Turizmde bu yıl 36 milyonu yakalayabiliriz” (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde darbe girişimi nedeniyle yaşanan sıkıntının aşıldığını belirterek, "Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek. Turist sayısında inanıyorum ki 36 milyonu falan yakalayabiliriz. Şu anda özellikle ciddi manada başka işaretler de geliyor 40 olur diye. Şimdilik 36’ya kenetlendik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin girişimci ruha sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizin içinde ve yurt dışında sayısız defa elinde bir çanta ile yola çıkıp 5-10 yıl içinde ciddi cirolara ulaşan işletmeler kurmuş, ticaret ağları oluşturmuş insanlarımıza rastladım. İnsanlarımızın ruhunda zaten var olan bu girişimcilik mayasını doğru yöntemlerle çok daha büyük başarılara dönüştürmemiz gerekiyor. Biz aynı zamanda maalesef her işimizi el yordamıyla yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Halbuki dünyada ve milletimizde her konuda olduğu gibi girişimcilik hususuna da ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kongremizin bu bakımdan bir milat olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha stabil bir gündemde bu dönemi geçirseydik, uluslararası yatırım miktarını üçe katlayabilirdik”

Son 15 yılda 180 milyar dolarlık uluslararası yatırımın Türkiye’ye geldiğini anlatan Erdoğan, “Bu bir güvendir. Bu güven olmamış olsa bu yatırımı siz ülkenize çekemezsiniz. Bu başarının küresel finans krizine, kesintisiz maruz kaldığımız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişimine rağmen elde edildiğinin unutulmaması lazım. Şayet daha stabil bir gündem ile bu dönemi geçirebilmiş olsaydık inanıyorum ki uluslararası yatırım rakamlarını ikiye, üçe katlayabilirdik. Yatırımlar dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde bakıyorsunuz örneklemede ilk 10’a giren yatırımlar var. Bunlardan en önemlisi bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız. Bunu biz mi yaptık, hayır. Biz ufuk açtık. Girişimcilik ruhunu verdiğimiz, girişimcileri teşvik ettiğimiz 5 girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle onlar yaptı” şeklinde konuştu.

“Turizmde bu yıl 36 milyonu yakalayabiliriz”

Türkiye’nin ekonomik anlamda yaşadığı büyümeye dikkat çeken Erdoğan, “İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, istihdamımız 28.3 milyon kişiye yükseldi. Turist sayımız 13 milyondan 32 milyona, turizm gelirimiz 12.4 milyar dolardan 26.3 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu ara turizmde malum darbe girişimi sebebiyle sıkıntılar yaşadık ama onları da aştık, aşıyoruz. Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek. Turist sayısında inanıyorum ki 36 milyonu falan yakalayabiliriz. Şu anda özellikle ciddi manada başka işaretler de geliyor 40 olur diye. Şimdilik 36’ya kenetlendik. Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan bir ara 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam 110 milyar dolar seviyesine özellikle bu darbe girişim ertesinde inmiş seviyede. Bunu tekrar çıkarmaya muktediriz. Ülkemizi özellikle büyütürken kamu mali disiplinini de elden bırakmadık. Kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranını yüzde 60 seviyesinden yüzde 8.5’e kadar indirdik. Biz bunlarla yetinebilecek bir ülke değiliz, potansiyelimiz çok daha büyük” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ciddi bir genç nüfusa ve potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu genç nüfusu bütün ailelere en az 3 çocuk istiyorum diyorum ülkem için. Çünkü genç dinamik bir nüfusa ihtiyacımız var. Eğer genç bir nüfusa sahip olmazsak dünya yaşlanıyor, yarın biz de yaşlanacağız. Yaşlı bir nüfusla bir yere varmak mümkün değil. Ekonominin temel taşı insandır. Bazen şöyle anlatırlardı; emek, sermaye, yatırım. Tamam da bu anlattıklarının hepsi birbiri ile çelişkili. Bunların hepsinin temelinde insan yatıyor. İnsan varsa emek var, sermaye var, yatırım var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Diğerleri insanın türevi. Yatırımı önce insana yapmamız lazım. Genç nüfusa Türkiye’nin ihtiyacı var. Buradan uluslararası camiaya da mesajımı vermiş oluyorum. İnsandan çekinmeyelim. Girişimciliğin ruhunda da insan var. Girişimci insanları da el ele verip yetiştirmek durumundayız.”

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, girişimcilere vergi muafiyetlerinden arsa hibesine kadar geniş bir yelpazeye yayılan teşvikler verildiğini kaydetti.