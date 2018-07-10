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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerimiz tek millet, iki devlet anlayışında pekişiyor. Oraya bağlı olarak bugüne kadar bu işi getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz."


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