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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıyadır (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye değinerek ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

Hakime TORUN /ANKARA(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye değinerek ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. Erdoğan, "Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıyadır. 'Ben yaptım oldu' diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ondan sonra 'Demir çeliğe şu kadar vergi koydum' diyemezsin. Bir devamlılık söz konusudur. Kur şöyle oldu böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri güçlüdür yerindedir yerinde olmaya da devam edecektir. Sosyal medya üzerinden bir çok ekonomik terör kişilikleri var. Onların yaptığı çalışmalar var. Bunlara karşı da yargımız tedbirini almıştır. SPK'sı ile üzerine gidiyoruz. Bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı uygulayacağız bütün bunlar vatana ihanettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de büyükelçileri kabulünde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Erdoğan, "Milletimiz bir daha Güneş Motel vari utanç pazarlıklarına şahit olmayacak. Fuzuli gerilimler yaşamayacak. Sistemden kaynaklı istikrarsızlıklarla boğuşmak zorunda kalmayacak" dedi.

"TÜRKİYE DİĞER ALANLARDA OLDUĞU GİBİ EKONOMİDE DE BİR KUŞATMA İLE KARŞI KARŞIYADIR"
Ekonomiye değinerek ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Erdoğan, "Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatma ile karşı karşıyadır. 'Ben yaptım oldu' diyemezsin. İstediğin kadar Başkan ol ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ondan sonra 'Demir çeliğe şu kadar vergi koydum' diyemezsin. Bir devamlılık söz konusudur. Kur şöyle oldu böyle oldu demek suretiyle battık, bittik böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri güçlüdür yerindedir yerinde olmaya da devam edecektir" dedi.

"YAKALADIĞIMIZ YERDE DE GEREKEN CEZAYI UYGULAYACAĞIZ"
Sosyal medya üzerinden yapılan haberlere değinen Erdoğan, "Sosyal medya üzerinden bir çok ekonomik terör kişilikleri var. Onların yaptığı çalışmalar var. Bunlara karşı da yargımız tedbirini almıştır. SPK'sı ile üzerine gidiyoruz. Bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı uygulayacağız bütün bunlar vatana ihanettir. İhanet şebekelerine de elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz dedirtmeyeceğiz. Bu oyunu gördük duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi tavrımızla ortaya koyduk" diye konuştu.

"C PLANININ ARKASINDA YATAN GERÇEK ..."
Erdoğan, "Neler söylüyorlar; 'C planının arkasında yatan gerçek şu; sermayeye el koyma' sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır nedir? Böyle bir şey mi söyledik. Bunlar maalesef ihanet şebekesi. Bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse bu tür spekülasyonları yapanlara gereken bedeli ödeteceğiz. Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz" dedi.

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