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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası final karşılaşmasının 9 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da oynanacağını bildirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kupası final karşılaşmasının 9 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da oynanacağını bildirdi.

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