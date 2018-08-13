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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür, yerindedir ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir."


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