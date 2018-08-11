Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye tehdit sökmez (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ GÜNEYSU İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmayı izledikten sonra Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, AK Parti Güneysu ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'ı AK Parti Güneysu İlçe Başkanı Mehmet Akif Karslı ve Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan karşıladı. Partililerle sohbet eden Erdoğan, ikram edilen çayı içtikten sonra geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

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